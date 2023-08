Hrubne vám koža na pätách? Ako často si ich rajbať?

Trápia vás suché päty? Zoberiete si pilník a nohy si len šmirgľujete a šmirgľujete? Dávajte si pozor, aby ste si zbytočne neuhnali ťažkosti.

„Mechanické odstraňovanie zrohovatenej kože je vhodné maximálne raz za týždeň. Extrémne zbrusovanie by mohlo viesť k ďalšiemu zhoršovaniu problému,“ upozorňuje hneď na úvod dermatologička MUDr. Petra Mečiarová. „Ideálne je odstraňovať zhrubnutú pokožku po kúpeli v kuchynskej soli. S vyhladením vám pomôže aj mechanický alebo chemický peeling, ktorý je určený špeciálne na chodidlá.“ Podľa odborníčky môžu byť riešením aj takzvané exfoliačné ponožky. Sú napustené zložkami na báze aktívnych kyselín, ktoré dokážu, že sa na chodidlách zbavíte aj veľmi zhrubnutej kože. Necháte si ich pôsobiť hodinu a pol až dve, následne opláchnete vodou. Za niekoľko dní dôjde k výraznému ošupovaniu a odlučovaniu zhrubnutej kože. Napríklad pred dovolenkou si ošetrenie naplánujte vopred, lebo odlupovanie môže trvať niekoľko dní.

Neriskujte zápal

Domáce ošetrenie je vhodné pre päty s klasickou suchou kožou, pri ktorej ste zanedbali krémovanie. Do experimentov sa radšej nepúšťajte, ak sa vám na chodidlách objavili bolestivé praskliny, ktoré sa nechcú hojiť. Päty vtedy radšej ukážte odborníkovi. Poobzerajte sa po odboroch ako medicinálna pedikúra, podiatria alebo podológia. „Zameriavajú sa nielen na starostlivosť o pokožku ľudí s cukrovkou, so zhrubnutou kožou s prasklinami, zarastajúcimi a zhrubnutými nechtami, ale i na tvorbu otlakov,“ vysvetľuje lekárka. „Trhliny je potrebné včas a efektívne liečiť, lebo predstavujú vstupnú bránu pre rôzne infekcie. Ide o narušenie kožného povrchu, ktorý treba ošetrovať reparačnými zložkami. Rôzne domáce experimenty by mohli viesť k zápalu, vstrebaniu nežiaducich látok do krvného obehu, k vzniku alergií a k celkovému zhoršeniu problému.“

Majte po ruke krém

Vylepšili ste si päty a teraz si ich chcete udržať vo forme? Zhrubnutie pokožky je z veľkej časti výsledkom mechanického dráždenia, ku ktorému v danej oblasti dochádza. Na stupajach sa navyše nenachádzajú mazové žľazy, takže pokožka je prirodzene výrazne suchšia. Ak k tomu pripočítate dlhodobé státie, intenzívne športovanie alebo opakované vystavovanie sa horúcej vode, problém je na svete. „Okrem vhodnej obuvi je základom prevencie každodenné ošetrenie chodidiel mastným krémom, ráno i večer,“ prízvukuje dermatologička. „Ideálne sú prípravky s obsahom glycerínu, urey, kyseliny mliečnej, kyseliny salicylovej, ovocných kyselín a olejov.“

Kedy je to horšie

K zhrubnutiu kože chodidiel však môže dochádzať aj v prípade niektorých kožných ochorení. „Najčastejšie ide o psoriázu, ekzémy a plesňové ochorenia. Vzácne môže ísť o prejav niektorých dedične podmienených a onkologických ochorení,“ hovorí doktorka Petra Mečiarová. „Suchá pokožka chodidiel sa často vyskytuje pri cukrovke, cievnych ochoreniach, ochoreniach štítnej žľazy a obličiek.“ Obzvlášť opatrní buďte, ak máte diagnostikovanú cukrovku. Spája sa so zmenami ciev a nervov, čo sa prejaví stenčením pokožky, jej ošupovaním a zníženou elasticitou. „Častejšie sa môže vyskytnúť narušenie kožného povrchu a následné infekcie, ktoré majú ťažší priebeh. Vzniknuté rany sa dlho hoja, preto je dôležité zveriť sa do rúk skúsených odborníkov,“ vysvetľuje odborníčka

