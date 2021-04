Horúčka po očkovaní proti covidu dá zabrať: Ako ju znížiť?

Očkovanie má naučiť imunitu, aby si s vírusom poradila sama. Do tela sa nevpúšťajú látky, ktoré majú za úlohu zlikvidovať vírus, ale také, ktoré naučia imunitný systém, ako má vírus zničiť sám. Vakcína od AstraZeneca do tela dopraví nefunkčný vírus bežnej infekcie dýchacích ciest, ktorý sa nemôže množiť. Účinnosť vakcíny AstraZeneca je podľa nového výskumu 79 %. Po zaočkovaní vás môže prekvapiť silná horúčka aj zimnica.

Horúčka nie je choroba, ale obranný mechanizmus. Ak sa vakcína dostane do tela, môže spustiť tvorbu pyrogénov. Tieto látky stimulujú riadiace centrum telesnej teploty v spodnej časti mozgu, ktoré sa nastaví na vyššiu teplotu. Vzniká nerovnováha medzi teplotou v mozgu a v krvi, ktorá ním preteká. Organizmus sa snaží rozdiel vyrovnať. Zníži obeh krvi v koncových, studených častiach tela a presúva ju k teplejším vnútorným orgánom. Ak to nestačí, nastáva zrýchlenie metabolizmu a triaška, telo sa všemožne pokúša zohriať. Zimnica prestane po tom, čo teplota krvi a svalov dosiahne úroveň termoregulačného centra v mozgu. Horúčka naštartuje imunitný systém. Biele krvinky sú pri nej pohyblivejšie, majú väčšiu schopnosť vyrovnať sa so záškodníkmi.

Dve fázy teploty

Horúčka obyčajne prebieha v dvoch vlnách. Prvou je vzostup teploty, druhou vydávanie energie. Počas prvej vlny vás potrápia studené končatiny, bude vám zima, hoci teplomer ukazuje 38 °C, môže vás potrápiť bolesť končatín a zimnica. Počas druhej fázy vás zaplaví teplo a začnete sa potiť, čím sa zbavujete škodlivých látok.

Neprehrievajte sa!

Človek s horúčkou potrebuje dostatok tekutín. Veľa pite: minerálku, ovocné šťavy, vlažné čaje.

V miestnosti, kde ležíte, by mal byť príjemný chládok. Zabudnite na prekúrenú izbu. Aj na niekoľko paplónov, aby ste sa vypotili. Zbytočne sa prehrejete. Stačí ľahké oblečenie a tenká, vzdušná prikrývka.

Teplotu do 38,5 °C neznižujte liekmi proti horúčke. Potenie je prirodzená reakcia organizmu na zníženie teploty. Ochladzuje sa a zbavuje niektorých škodlivín. Podobne ako iné reakcie organizmu, aj potenie je individuálne. Preto sa potiť vôbec nemusíte.

Ak teplota pokorí 38,5 °C, siahnite po antipyretikách. Každú ďalšiu dávku podávajte po šiestich až ôsmich hodinách. Antipyretiká s rôznymi účinnými látkami nekombinujte.

Máte pocit, že nezaberajú? Môžete ich striedať pri zachovaní časového odstupu. Ak horúčku sprevádza vracanie, žalúdok odľahčíte podaním paracetamolového čapíka do konečníka. Pri podávaní antipyretík dbajte na dostatočný príjem tekutín. Ak stratíte priveľa vody, potné žľazy sa uzavrú a zabránia strate ďalšej vlhkosti, čo sťaží znižovanie teploty tela. Dajte prednosť vlažným ovocným čajom, šťavám a minerálkam. Klasický čierny čaj nie je vhodný, má močopudné účinky.

Ochladiť sa môžete aj studenými obkladmi, vlažnou sprchou alebo zábalmi.

Nebezpečná hranica pre organizmus je horúčka nad 40 stupňov Celzia, pretože zaťažuje srdce a obehový systém. O kritickej hranici hovoríme pri 41 stupňoch Celzia. Veľmi vysoká teplota poškodzuje mozog a krvný obeh. Tlmí imunitné reakcie a môže poškodiť orgány.

Čo sa oplatí piť?

Šťava z cvikly a mrkvy

Zmes sušeného tymianu, lipového a rumančekového kvetu – tymian má antiseptické účinky, rumanček zmierňuje zápalové príznaky a lipový kvet podporuje potenie. Jednu lyžičku sušenej zmesi zalejte vriacou vodou a po piatich minútach sceďte. Pite niekoľkokrát denne.

Kôra vŕby bielej – tento prírodný prostriedok obsahuje veľa salicylátov, ktoré sú hlavnou zložkou acylpyrínu. Kôru sparte a odvar pite po malých dúškoch.

Baza čierna – známy liek proti horúčke lepšie znášajú ľudia, ktorí nemôžu užívať acylpyrín. Sparte ju a odvar pite niekoľkokrát denne po malých dúškoch.

Ľad – môžete cmúľať aj ľadové kocky. Dajte zmraziť vodu zmiešanú s ovocnou šťavou.

Meriate si teplotu v ústach?

Digitálny teplomer – používa sa na meranie telesnej teploty v podpazuší, v ústach i v konečníku. Pri meraní teploty v konečníku sú získané hodnoty priemerne o pol stupňa Celzia vyššie. Ak si meriate teplotu v ústach, musíte počkať aspoň tridsať minút po jedle, pití alebo fajčení. Tieto činnosti vyvolávajú zmeny teploty v ústnej dutine. Po skončení merania teplomer vydá signál. Má funkciu pamäte minimálne poslednej nameranej hodnoty.

Účinné látky znižujúce teplotu - Antipyretiká

kyselina acetylsalicylová – používa sa na zníženie horúčky aj ako analgetikum na potlačenie bolesti, má protizápalové účinky.

paracetamol – používa sa na znižovanie horúčky aj ako analgetikum. Nemá protizápalové účinky, nepoškodzuje sliznicu žalúdka. Vyrába sa i vo forme čapíkov určených do konečníka aj ako sirup. Ak trpíte ochorením pečene, zvoľte inú účinnú látku.

ibuprofén – používa sa na znižovanie horúčky aj ako analgetikum. Zmierňuje bolesť a zápal rôzneho pôvodu. Opatrnosť je namieste, ak vás trápi ochorenie obličiek.

Pozor! Buďte opatrní, ak máte cukrovku. Väčšina horúcich nápojov na zníženie horúčky obsahuje vysoký podiel cukru.

Ochlaďte sa!

Vlažné obklady prikladajte na čelo, spánky, krk a slabiny. Môžete použiť aj mokré zábaly z plachty alebo z plienky. Poriadne ju vyžmýkajte a obtočte okolo hrudníka, brucha a slabín, prípadne stehien. Zábal by mal mať asi 25 stupňov Celzia, mal by trvať asi päť minút a zopakovať ho môžete tri- až štyrikrát. Nedávajte ho na ruky, nohy a hlavu. Pacienta v zábale prikryte ľahkou osuškou. Môžu pomôcť aj sprchy a kúpele, ale nie studené. Teplota vody by mala byť o dva až tri stupne nižšia ako teplota tela.

Ak máte studené končatiny alebo mramorovú kožu, zábaly nesmiete dávať. Hrozí teplotný šok. Môžete priložiť chladiace gélové vrecká na veľké tepny v nadkľúčnych jamkách a slabinách.