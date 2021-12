Horoskop ZDRAVIA na rok 2022: Pozor na stravu, vzťahy či covid?

BARAN

Začiatok roka pre vás nebude ideálny. Na každom kroku na vás bude číhať vírus alebo bacil. Nezabudnite výdatne podporovať svoju imunitu stravou. Vo vašom jedálnom lístku by sa mala objavovať cibuľa, cesnak, chren, zázvor, ale i citrusy a jablká. Snažte sa po 19.-tej hodine večernej nič nejesť. S príchodom jari vás čakajú príjemné dni. Snažte sa, čo najviac času tráviť vonku v záhradke alebo na výletoch. Ak chcete začať športovať, urobte tak od 1. apríla. Vtedy vás to neprestane baviť a vydržíte až do konca roka. Navyše schudnete, spevní sa vám telo a budete sa cítiť lepšie. V máji si dajte pozor na neuvážené reči. Nikoho nesúďte, viac počúvajte ako hovorte. Hrozia vám totiž hádky a konflikty, ktoré budete len veľmi ťažko naprávať. Jún, júl a august bude skvelý, ak zmiernite pracovné tempo. Choďte na dovolenku, výlety, turistiku, stretávajte sa s priateľmi, rodinou, grilujte najmä zeleninu a pite dostatok čistej vody. Ak sa definitívne vzdáte presladených nápojov, odrazí sa to na vašom krvnom tlaku. Ak sa v septembri a októbri vyhnete fastfoodom, vyhnete sa aj črevným problémom. Buďte veľmi opatrní v tom, čo zjete. Nekupujte ani polotovary, snažte sa variť doma z čerstvých potravín. Koniec roka sa bude niesť v pohodovom tempe, nepreháňajte to s prácou. Venujte viac času sebe.