Horoskop Zdravia: Škorpióni! Nesmiete skončiť v nemocnici!

Je potrebné zdôrazniť, že vždy, keď žena začne užívať antibiotiká z akéhokoľvek dôvodu, mala by si od začiatku liečby dávať do pošvy čapíky s laktobacilmi a kyselinou mliečnou. Sú voľnopredajné v každej lekárni a je to prevencia vzniku kvasinkovej infekcie v pošve.

Čo sa týka cytologických nálezov: AGC-NOS sú abnormálne zmeny žľazových buniek krčku maternice, na rozdiel od toho ASC-US sú abnormálne zmeny dlaždicových buniek. Jedná sa o prekancerózy krčku maternice, pri ktorých je potrebné postupovať podľa vypracovaných štandardizovaných postupov. Predovšetkým je nutné vyšetriť HR HPV. Pri pozitivite sú potrebné ďalšie doplňujúce vyšetrenia, nevyhnutná je kolposkopia, ideálne expertná. Podľa výsledku do úvahy prichádza aj odber vzorky tkaniva. Potrebné je tiež zhodnotiť vek pacientky a plánovanie tehotenstva. Paralelne by som odporúčal odbery na všetkých možných pôvodcov zápalu vrátane ochorení prenosných pohlavným stykom. Prítomnosť kvasiniek v pošve nevylučuje aj iný možný zápal v pošve a v krčku maternice. Následne by sa nastavila cielená liečba podľa výsledkov, eventuálne aj vyšetrenie a liečba sexuálneho partnera.

Pretrvávanie mykózy 4 mesiace po užívaní antibiotík, napriek intenzívnej liečbe, je dosť neobvyklé a je potrebné vylúčiť aj iné možné príčiny pretrvávajúcej kvasinkovej infekcie, hlavne poruchy imunity, cukrovku, tráviace ťažkosti alebo intolerancie, niektoré sexuálne praktiky, nevhodné spodné prádlo a podobne. Určite by bola vhodná podpora imunity, najlepšie v spolupráci s imunológom.