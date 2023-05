Horoskop Zdravia na MÁJ: Barani v kondícii, Škorpióni zaláskovaní

Zdroj: Shutterstock

BARAN

Láska

Máj bude na poli lásky pokojným obdobím, bez nejakej zvláštnej udalosti. Žiadne šialenstvo pod perinou, žiadny romantický víkend, žiadne nevšedné emotívne prejavy. To vám ale nezabráni užívať si spoločné chvíle a užívať si pokojný každodenný život. Ak ste single, budete mať trochu blues, okúsite dosť osamelosti, ktorá sa vám bude zdať trochu ťažká. Nedovoľte, aby sa k vám dostal pesimizmus a zostaňte otvorení príležitostiam!

Práca

Vaša pracovná motivácia zostane nedotknutá, aj keď už začnete snívať o budúcej dovolenke. Budete tiež cítiť potrebu školenia, túžbu prehĺbiť určité zručností, ktoré sú vlastné vašej profesii. Jedným slovom, budete sa chcieť stať profesionálnejším, zdokonaliť svoje know-how. Neváhajte vyjadriť svoje očakávania svojim nadriadeným. Ideálne by bolo dokončiť tento projekt do leta. Pre uchádzačov o zamestnanie bude v tomto období málo príležitostí. Prečo nezvažujete aj tréning či školenie nových zručností?

Zdravie

Zdravie vás v máji trápiť nebude. Budete vo forme, dokonca v skvelej kondícii a budete sa naďalej udržiavať alebo sa rozhodnete pustiť do fyzickej aktivity, len aby ste si tento stav udržali. Ak navštívite svojho praktického lekára, bude to skôr kvôli očkovaniu s výhľadom na odchod do zahraničia v lete. V opačnom prípade nebudete mať dôvod kontaktovať sa so zdravotníckymi pracovníkmi.

Rodina a priatelia

Váš spoločenský život bude v máji bohatý na stretnutia. Budete cítiť potrebu rozprávať sa, chatovať, pretvárať svet. Ako rodina, ak máte deti, znásobíte voľnočasové aktivity. Zábavný park, výlety, zábava všetkého druhu, rôzne potešenia si naozaj užijete.