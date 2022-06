Horoskop Zdravia na jún: Vodnárom prospeje oddych, ale Strelcom niečo iné

Baran (21. 3. - 20. 4.)

Temperament vám nechýba a do mnohých vecí sa púšťate s elánom. Dávajte si však pozor na zranenia. Najmä pri rýchlych zmenách teploty vás môže prekvapiť svalový kŕč. Do vody v jazere choďte radšej pomaly, aby si telo zvyklo na nižšiu teplotu. Ak už pocítite pri behu alebo bicyklovaní nepríjemnú rezavú bolesť, máte sval natiahnutý. Ťažkostiam predíte aj správnym rozcvičením. Nezabúdajte na oddych, najmä dámy by koncom júna nemali vynechať návštevu kozmetického salóna. Na leto sa oplatí pripraviť nielen postavu, ale i pleť.