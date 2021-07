Horoskop zdravia na JÚL: Raci nehysterčite! Uženiete si vredy!

Zavinovanie spĺňa potreby rodičov, aby bábätko dlhšie spalo a podobne. Avšak nie potreby bábätka, ktorých nenaplnenie môže viesť k tomu, čo v poradenstve pri dojčení často riešime - dieťa odmieta kontakt s matkou do takej miery, že začne odmietať aj dojčenie alebo málo priberá, menej často pije alebo spí príliš dlho. Detskí lekári a ortopédi zastávajú skôr názor, že zavinovačky by sa používať nemali. Obávajú sa najmä toho, že bábätká v zavinovačke nemajú správne uložené kĺbiky, čo môže viesť k ich nesprávnemu vývoju. Niektoré deti bývajú v zavinovačke nepokojné, ak sa nemôžu voľne pohybovať, nemusí sa im to páčiť. Každé bábätko je však iné.