Horoskop Zdravia na január: Vodnári skontrolujte si uzliny

Histamín ako biogénny amín sa nachádza v každom živom tkanive, či už rastlinnom alebo živočíšnom, a je pre telo veľmi potrebný pri temer všetkých metabolických aktivitách. Keď sa jeho množstvo však vymkne spod kontroly a enzýmy ho nestihnú zbaviť aktivity, nastávajú zdravotné problémy, prejavujúce sa v tráviacom trakte, na koži, v nervovom systéme, aj v srdcovocievnom či psychickým dyskomfortom. Vzniká to pri vysokej náloži v potravinách, ktoré prijmeme, pre uvoľnení histamínu z tkanív – pri niektorých stavoch stres, lieky, nesprávna strava, dysbioza, no a tiež pri zablokovaní aktivity enzýmu diamonoxidázy - napríklad liekmi či alkoholom. Treba si uvedomiť, že pri nesprávnej strave dochádza v črevách k nežiaducim zmenám v zložení baktérií - premnožia sa nežiaduce v neprospech potrebných a tým dochádza k masívnemu uvoľňovaniu histamínu.

Úprava stravy je samozrejmosť. Okrem správne nastavenej stravy treba siahnuť po probiotikách. V lekárni aj na internete je ich veľa, a orientovať as v nich zorientovať nie je ľahké. Histaminik by si mal vyberať hlavne tie, ktoré obsahujú Lactobacillus rhamnosus, reutteri a plantarum, Bifidobacterium animalis, breve – toto platí hlavne pre mladších ľudí. Vo vyššom veku by malo byť zloženie aj pestrejšie, pretože vekom dochádza k poklesu viacerých bakteriálnych rodov a kmeňov.

Vhodné probiotiká : Probiofix innum , Dophilus adult, colon alebo Biopron. Samozrejme, je ich ďaleko viac.