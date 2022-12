Horoskop zdravia na december: Ryby potrápia obličky, Škorpióni, pozor na kožu!

Spln mesiaca v znamení Blížencov nastane 7. decembra. Bude to príležitosť stretnúť sa s najcennejšími ľuďmi, akých vo svojom okolí poznáte, či už sú to priatelia, alebo ľudia, ktorí vás milujú a inšpirujú. Postavenie planét našepkáva, že to budú rozhovory, ktoré najviac potrebujete.

V decembri odvážnym šťastie praje. Zdroj: Shutterstock

Planéta šťastia a expanzie Jupiter vstupuje 20. decembra do nového 12-ročného cyklu. Na konci mesiaca nám bude privolávať hojnosť za podmienky, že zosúladíme svoje konanie s tým, čo naozaj chceme. Čiže v znamení „odvážnym šťastie praje!“

Posledné dni v roku si kvôli retrográdnemu Merkúru v Kozorožcovi treba sadnúť a skutočne zauvažovať, čo v ďalšom roku mienite urobiť či vytvoriť.

