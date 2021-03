Horoskop na marec: Prevalcuje vás stres alebo vírus?

BARAN

Spíte dobre? Chutí vám jesť? Dýcha sa vám ľahko? Pred úzkosťou, ktorá sa vám snaží vliezť do života vás dezinfekcia ani respirátor neochránia. Barani s partnerom a rodinou to budú mať ľahšie, majú okolo seba ľudí, ktorým môžu každý deň preukazovať svoju lásku. Práve to teraz potrebujú najviac.

Osamelí Barani sa budú musieť pripraviť na ešte osamelejšie chvíle. Spojte sa s priateľmi aspoň prostredníctvom videohovorov. Potrebujete vidieť tváre. Nezapíjajte smútok a samotu. Vždy, keď budete mať chuť na alkohol, dajte si 20 drepov.

V prvej polovici mesiaca dbajte na svoje zdravie, usilujte sa o kompenzáciu pracovnej záťaže vhodnou formou oddychu, v druhej polovici už pocítite nárast telesných i duševných síl a budete to práve vy, kto bude určovať ďalší vývoj všetkého, do čoho sa pustíte.

Jedzte viac zeleniny!