Horoskop zdravia na máj: Baranov potrápi zlá nálada, Levy pozor na bublinky!

BARAN (21.3. - 20.4.)

V máji budete vedieť, ako sa o seba postarať. Budete kombinovať obdobie aktivít, ktoré prestriedate s obdobiami prechádzok a relaxu. To pomôže ako vašej mysli, tak vašej postave, obe tým dostanete do dobrej formy. Je zbytočné, aby ste prepínali sily v nejakom náročnom športe, takto vám to prospeje lepšie.

Uistite sa, že obmedzujete jedenie nezdravého jedla, ktoré môže byť jedným z primárnych dôvodov zhoršenia sa vášho zdravia. Jedzte hlavne domáce jedlo a zvýšte príjem zeleniny aj ovocia.

Potrápiť vás môže zlá nálada až úzkosť, no nie nadlho. Vyzerá to tak, že buď sa váš už pomerne vlažný či stereotypný vzťah znovu rozhorí vášňou, alebo stretnete niekoho nového. Na každý pád, v oblasti lásky vyzerá byť pre vás máj dosť horúci.