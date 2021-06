Horoskop na jún: Vodnári, chystáte sa na očkovanie? Myslite na TOTO

Histamínová intolerancia je stav nerovnováhy medzi zvýšenou hladinou histamínu a neschopnosťou organizmu primerane ho odbúravať. Na vyššiu hladinu histamínu môže nevhodne zareagovať azda každá časť tela, takže spektrum príznakov je široké. Môže sa prejavovať svrbením, začervenaním, žihľavkou, opuchmi, kŕčmi, nadúvaním, hnačkami, bolesťami brucha, kýchaním, nádchou, kašľom, bolesťami hlavy, ale aj zmenami krvného tlaku krvi, búšením srdca či poruchami rytmu. Takže jedným z prejavov HIT môžu naozaj byť aj arytmie. Keďže máte – ako píšete – strojček na srdci, musíte sa čo najskôr poradiť s ošetrujúcim kardiológom. Mal by vás znovu vyšetriť aj alergiológ a nutričný špecialista. Určite by ste mali dodržiavať nízkohistamínovú diétu a užívať potravinový doplnok, ktorý je náhradou chýbajúceho enzýmu diaminooxidázy. Ak máte tráviace problémy, mali by ste si upraviť stravu, keďže za zvýšenou tvorbou histamínu sa môže skrývať aj dysmikróbia čreva. V medicíne naozaj všetko so všetkým súvisí, v tomto prípade môže trávenie ovplyvňovať rytmus srdca, prípadne znížená funkcia enzýmu sa môže spolupodieľať na arytmiách.