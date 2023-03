Pretŕčajúce brucho či dvojitá brada budú minulosťou. Schudnite podľa znamenia

Každé znamenie zverokruhu by malo vždy pravidelne dodržiavať dva tipy na chudnutie, píše jedna z astrologických stránok, a to či už majú nadváhu, či nie. Po západe slnka sa treba vyhnúť ťažkým jedlám, siahnuť treba po tekutinách a ráno na lačno treba vypiť aspoň dva poháre teplej vody. A ako to vidia hviezdy pre jednotlivé znamenia?

Baran

Barani majú bohom danú silnú a dobre stavanú postavu. Problémom ale je, že majú tendenciu priberať aj z obyčajnej vody. Ak nekontrolujú svoje stravovacie návyky, potom dokážu slušne pribrať aj v priebehu niekoľkých dní. Naopak, zbaviť sa kilogramov je pre nich náročná záležitosť. Neschopnosť odolať pokušeniu je ich nevýhodou.

Najodolnejšou a najproblematickejšou oblasťou Baranov je tuk na bruchu a oblasť bokov, kde sa nachádza najviac tvrdohlavého tuku. Z týchto miest Barani chudnú veľmi ťažko. Preto by sa mali za každú cenu vyhýbať nezdravým, mastným a rýchlym jedlám.

Zvoliť by mali radšej zdravé varianty stravovania, jedlá bohaté na bielkoviny a listovú zeleninu, chudé mäso, nízkotučné mlieko a jogurty, ovocie či prírodné šťavy. Taktiež by ste mali uprednostniť večeru pred západom slnka a v prípade, že niečo zjete aj potom, nech je to radšej tekutá alebo ľahká strava.