Horoskop na august: Barani seďte doma! Blíženci nehádajte sa kvôli očkovaniu

Baran

Už prvý augustový týždeň, môžete doplatiť na to, že nebudete dodržiavať opatrenia proti covidu. Ak sa chystáte nakupovať alebo do kina, vydržte to s prekrytými dýchacími cestami. Ak nevydržíte, seďte doma! Dbajte na pitný režim viac ako inokedy. Hneď po zobudení vypite pohár vody a počas minimálne dva litre tekutín. Neodchádzajte z domu bez fľaše. Zabudnite na ľadové nápoje, po nich sa ešte väčšmi spotíte. Vynikajúco vás osvieži vlažný zelený čaj, nechladená nesýtená minerálka alebo zriedená ovocná šťava.

Pozor na bublinky v nápojoch! Rozbolí vás z nich hrdlo a spustia plynatosť a silné kŕče v bruchu.