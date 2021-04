Horoskop na apríl: Vírusy, polypy aj žiarlivosť! Čo čaká vás?

Barani, koledujete si o úraz: Vládnuci Mars o vás hovorí, že ste rodený bojovník, ktorý ide presvedčivo za svojím cieľom. Planéta ovládajúca oheň sa spája s konfliktmi, nespokojnosťou a agresivitou. Barani sú neradi chorí, proti chorobe dokážu zo všetkých síl bojovať a väčšinou s veľmi dobrým výsledkom. Pozor však na ochorenia alebo úrazy hlavy. Potrápiť vás tiež môžu oči, uši aj ústna dutina vrátane zubov. Preceňovanie síl môže spôsobiť vyčerpanie a psychické problémy. Tak ako ostatné ohnivé znamenia vďaka svojmu nezdolateľnému optimizmu a sebaistote nepodliehate chronickým ochoreniam. O to väčšou hrozbou sú pre vás akútne príhody. Prepadnúť vás môže mozgová porážka, infarkt, či náhle infekcie. Ste tiež náchylní na bolesti hlavy, nervové poruchy, sužovať vás môže zlý spánok a zažívacie problémy.

BARAN

Od 1. do 7. apríla vás planéty obohatia o príťažlivosť, ale aj o impulzívnosť, nerozvážnosť a tvrdohlavosť. Objaviť sa u vás môžu choroby žalúdka, preto pozor na príliš mastné a korenené pokrmy. Potrápiť vás môžu obličky, nachladnutia, vyrážky, nespavosť a psychosexuálne bloky. Máte zvýšený sklon k bolestiam hlavy spôsobených nervozitou, k závratom, mdlobám, nespavosti, k nervovým a obličkovým poruchám. Od 24. do 30. apríla vás čakajú veľké ciele a úspechy. Pozor! Mali by ste zmierniť pracovné tempo, pretože vás môžu ohroziť choroby z prepracovania. Veľkou hrozbou by mohli byť akútne ochorenia, ako infarkt a mozgová porážka. Opatrnosť je namieste pri práci s ostrými predmetmi alebo nástrojmi.