Halina Pawlowská prekvapila fotografiami. Podarilo sa jej takto schudnúť?

Obľúbená a úspešná spisovateľka a moderátorka Halina Pawlowská (68) so špecifickým humorom prekvapila celé svoje okolie. Nikdy nemala problém so svojimi kyprými tvarmi, no teraz?! Len sa pozrite, je to vôbec možné?!