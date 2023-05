Geniálny TRIK, s ktorým pôjdu kilá dole rýchlejšie: Poznáte pravidlo RUKY?

Držíte sa zásad zdravého stravovania, jete veľa zeleniny, vynechávate tučné jedlá...tak prečo potom nechudnete? Problém potom nie je v tom, čo máte na tanieri, ale koľko! A práve s tým má podľa diétológov väčšina ľudí problém.

Prečo jeme viac než v minulosti?

Sian Porter, hovorca britskej dietetickej asociácie skúmal rozdiely v stravovaní ľudí za posledných 20 rokov. Zistil, že gramáž jedál a dokonca i riad sa dnes v porovnaní s minulosťou zväčšili. Pijeme víno z väčších pohárov, trendy sú veľké taniere, v poctivých reštauráciách dostávame niekedy aj o 50% väčšie porcie, ako tomu bolo kedysi.

Zásada "menšej porcie"

Musíte mať na pamäti, že aj zdravá potravina obsahuje isté kalórie. Môžete sa zdravo stravovať, no ak ak chcete schudnúť a pravidelne ste zvyknutí na priveľké porcie, ručička na váhe tak ľahko neklesne. Poďme sa spolu pozrieť na to, ako by mali vyzerať ideálne porcie najčastejšie konzumovaných typov jedál! Odmeriate si ich vždy jednoduchou pomôckou, ktorú budete mať zaručene kdekoľvek pri sebe - rukou. Podľa diétológa Portera je presným merítkom množstva jedla, ktoré práve vaše telo potrebuje.

Mierku ideálnych veľkostí rôznych druhov potravín nájdete na ďalšej strane...