FOTO: Schudla 50 kg a doslova omladla! Okrem chôdze jej pomohlo aj TOTO

Zdravotné problémy dohnali Jodie Marquardt (46) k zmene životného štylu. Keď jej ručička na váhe ukazovala 105,5 kg, vedela, že to takto nemôže ísť ďalej. Čo jej pomohlo?

Prvým krokom bolo úplne obmedziť stravovanie v rýchlom občerstvení. Domov si prestala objednávať kalorické a mastné jedlá. Jedálny lístok, ktorý predtým obsahoval najmä sladké pečivo, cestoviny a pizzu, vymenila za väčšie množstvo zeleniny a ovocia.

Strava a pohyb

Začala variť zdravšie a do svojho každodenného režimu pridala postupne aj pohyb. Najprv to boli iba prechádzky. Po pár týždňoch však začala intenzitu chôdze postupne zvyšovať. „Vedela som, že cesta k lepšiemu zdraviu bude ťažká, ale bola som odhodlaná to urobiť," povedala Austrálčanka pre portál Daily Mail.

Postupne začala cvičiť aj v posilňovni. Za 9 mesiacov sa jej vďaka zmene stravy a pravidelnému tréningu podarilo schudnúť na 70 kg. V tom období podstúpila úpravu prsníkov a kvôli veľkému úbytku váhy si nechala odstrániť aj prebytočnú kožu.

„Nenapadlo by ma, že sa mi podarí až takáto premena. Keď som začala navštevovať posilňovňu, naozaj som si cvičenie zamilovala. A potom som si dala najprv zdanlivo nesplniteľný cieľ, ktorý sa mi ale nakoniec podarilo dosiahnuť. Súťažím vo fitness,“ hovorí.

-10 rokov

Dnes váži 54,5 kg a jej vek by ste jej asi neuhádli. Jodie omladla o 10 rokov a nehovoria jej to len jej blízky. „Ja sa cítim, akoby som mala o 10 rokov menej. Mám energiu, ktorú som mala ako mladé dievča,“ pokračovala s nadšením. Večer ju už netrápi únava, ako to bolo kedysi. Má energiu na rozdávanie. A hoci začať žiť inak nebolo jednoduché, stálo to za to.

„Vystúpila som zo svojej komfortnej zóny. Kulturistika je pre mňa záľuba, v ktorej som sa našla. Cesta k nemu nebola jednoduchá, ale to mi bolo jasné hneď od začiatku. Som rada, že som sa nevzdala,“ hovorí. Prvej fitness súťaže sa zúčastnila v septembri minulého roku a dnes si trúfa aj na ďalšie.

