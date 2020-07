Výskumníčka v oblasti zdravia a stravovania, Britka Dr. Zoë Harcombe, PhD., zastáva teóriu, že jesť by sme mali maximálne 3-krát denne, konzumovať by sme mali len prirodzené (teda nie priemyselne spracované) potraviny a strážiť by sme si mali hlavne príjem sacharidov. Naopak v tukoch zásadný problém nevidí a nepovažuje ich, na základe mnohoročných výskumov, ani za pôvodcov vysokého cholesterolu či srdcovocievnych problémov.

Hoci bola 20 rokov vegetariánka, dnes si myslí, že jesť by sme mali prevažne živočíšnu stravu – mäso, vajcia, mliečne výrobky, ryby, ale tiež orechy, zeleninu a ovocie podľa sezóny. K jej známym bonmotom patrí aj tento: „Človek je natoľko múdry, že si vyrába vlastné potraviny. A natoľko hlúpy, že ich konzumuje.“

Tuk nepovažuje za nezdravý

Zoë Harcombe do veľkej miery popiera zaužívané výživové tvrdenia a za nezmysel považuje tvrdenia ako „nasýtené tuky vás zabijú“, „ak vás nezabije tuk, zničí vás cholesterol“ či dokonca „príčinou obezity je vyšší príjem kalórií ako ich spotreba“.

