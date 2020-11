5 jednoduchých joga pozícií, ktoré vás zbavia stresu a napätia

Aj ketodiéta musí mať správne zloženie a nemôže byť postavená na prevažne živočíšnych tukoch. Minimálne dvakrát do týždňa by mala jesť ryby ako je losos alebo tuniak pre obsah omega 3 mastných kyselín. Dobrý zdroj zdravých tukov, ale aj vlákniny a bielkovín sú orechy - vlašské, lieskové či mandle a semienka - tekvicové, ľanové a podobne. Ďalším dôležitým zdrojom bielkoviny sú strukoviny. Mama by sa mala poradiť s erudovaným odborníkom na výživu, lebo takáto strava s nadbytkom saturovaných tukov, nedostatkom zeleniny môže mať negatívny dopad na jej zdravie.