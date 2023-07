Fajčíte? TOTO sa stane s vašim telom, ak s cigaretami nadobro seknete!

Rozhodnutie prestať fajčiť môže mať obrovský vplyv na vaše telo. Fajčenie je zlozvyk, ktorý poškodzuje zdravie, no keď sa ho raz vzdáte, začne sa diať niečo skutočne úžasné. Keď prestanete, váš organizmus a mozog si najprv musí zvyknúť na absenciu nikotínu. Môže to byť nepríjemné, ale nebojte sa, nemôže vás to nijak zdravotne ohroziť. Čo sa teda stane?

12 hodín od poslednej cigarety

12 hodín od poslednej cigarety sa srdcová frekvencia vráti do normálu. Zdroj: Shutterstock

Vaša srdcová frekvencia sa vráti do normálu, zlepší sa cirkulácia a váš krvný tlak. Po pol dni bez fajčenia sa vaše telo prirodzene vyčistí od oxidu uhoľnatého obsiahnutého v cigaretách, čo zvýši hladinu kyslíka v tele.

1 až 3 dni bez fajčenia

Po 24 hodinách bez fajčenia sa výrazne zvýši hladina kyslíka. Zdroj: Shutterstock

Po 24 hodinách bez fajčenia sa výrazne zvýši hladina kyslíka a krvný tlak sa zníži. Pocítite, že sa vám bude ľahšie vykonávať fyzická aktivita, ktorá podporuje zdravie srdca.

Po dvoch dňoch od poslednej cigarety si možno všimnete zlepšené zmysly chuti a čuchu, pretože fajčenie poškodzuje nervové zakončenia zodpovedné za tieto vnemy.

Bolesť hlavy nastane po troch dňoch bez cigarety ako abstinenčný príznak. Zdroj: Shutterstock

Tri dni po poslednej cigarete sa telo prirodzene zbavuje nikotínu, a vtedy mnohí zažívajú prvé príznaky abstinenčného syndrómu, vrátane bolesti hlavy, podráždenosti a zmeny nálady.

1 mesiac od poslednej cigarety

Výrazne pocítite, že vaše pľúca sú omnoho čistejšie než predtým. Zdroj: shutterstock

Vaše pľúca začnú postupne zlepšovať svoju funkciu už po 30 dňoch bez fajčenia. Všimnete si, že sa vám bude ľahšie dýchať a kašeľ sa bude vyskytovať menej často. Zvýši sa aj vaša fyzická kondícia. Výrazne pocítite, že vaše pľúca sú omnoho čistejšie než predtým.

Čo sa stane ďalej, čítajte na ďalšej strane ►►►

Už ste počuli náš podcast?