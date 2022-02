Emma Drobná: Po bežnom lieku na kašeľ skončila v nemocnici

Je pravda, že väčšinu roka trávite počas pandémie v zahraničí?

To je len zdanie, možno i preto, že som dosť neaktívna na sociálnych sieťach a pridávam statusy väčšinou, len keď som niekde v zahraničí. Mojej hudobnej práce, ktorá ma baví, je totiž teraz veľmi málo, dokonca takmer žiadna. Takže pridávam fotky, až keď mám nejaké zážitky. Ale väčšinu času som doma na Slovensku, nie v zahraničí.

A chystáte sa niekam do sveta, alebo vás pandémia brzdí?

Chystáme, jasné. Najbližšie nás čaká Lanzarote, čiže Kanárske ostrovy. Ale najväčší tohtoročný výlet bude Hawai. Som veľmi zvedavá a teším sa, dva roky sme to prekladali, tak teraz už pôjdeme.

A zo zdravotnej stránky ako prežívate pandémiu?

Covid som prekonala vlani v marci, ale len s ľahkým priebehom. Jediný príznak bol strata čuchu a chuti asi na štyri dni. Zistili sme to vlastne náhodou. Filip mal odletieť na nejaké preteky do zahraničia, tak išiel na PCR test, ktorý bol pozitívny. Tak som išla aj ja a tiež pozitívny. Podľa všetkého to Filip chytil v nemocnici, kde mu vyberali z nohy šrauby.

Ale aj vy ste boli vlani v nemocnici. Takže nie pre covid?

Súviselo to. Mala som silnú alergickú reakciu na úplne bežný liek proti kašľu. Vraj nebol problém ani tak ten liek, ako to, že som bola čerstvo po covide. Reakciu môjho organizmu to nejako ovplyvnilo. Bola som vyhádzaná a opuchnutá všade, na celom tele. Dva dni som strávila v nemocnici a dostávala som silné kortikoidy. Ale v konečnom dôsledku to nebolo zlé, bola som jediná na oddelení, ďaleko od ostatných, občas na mňa aj zabudli. Vzala som to ako oddych od všetkého, poležala som si, sledovala na mobile seriály...

Podľa vašej postavy by som hádala, že jete jednu mrkvu denne.

To by vám môj priateľ Filip vedel povedať, čo je u mňa mrkva denne. On sa niekedy nestíha čudovať, čo zjem. Skladá predo mnou z hlavy imaginárny klobúčik.



Čiže ste štíhla bez námahy?

Neviem, či bez námahy. Mám obdobia, keď nepotrebujem veľa jesť a je mi dobre, a mám obdobia, keď mi všetko chutí, no necítim sa úplne dobre. Potrebujem sa v tom nejako nájsť. Ale veľa športujem, najlepšie mi je, keď som aktívna. Behám, hrám tenis, to je moje naj. No teraz som obmedzená pre zlomeninu nohy, ktorú som mala. Takže aspoň veľa bicyklujem, robím kardio cvičenia, posilňujem s vlastnou váhou.

Nohu ste si vraj zlomili tak trochu z vlastnej hlúposti?

Bola to veľká hlúposť. Stalo sa to na Ibize, kvôli skoku pri fotení. Zle som doskočila na nerovný povrch. Mala som zlomeninu aj dotrhané väzy, práve tie sú ešte stále problém. Zlomenina sa hojila v poriadku, môj priateľ Filip mi denne pichal do brucha injekcie na riedenie krvi proti trombóze a pochvaľoval si, že ho to celkom baví. Rehabilitácie mám už za sebou a teraz musím len čakať, kedy sa väzy zahoja.

Celý rozhovor s Emmou Drobnou nájdete vo februárovom čísle časopisu Zdravie.