Šikovný trik na hmyz: Štípancom takto predídete, potrebujete fľašu

Tvoria neoddeliteľnú súčasť našej krásnej prírody ako každý iný tvor. Stretneme sa s nimi na prechádzke, na grilovačke či na kúpalisku. Neodradí ich odhováranie ani odháňanie. Dokonca to v nich vzbudí ešte väčšiu zlosť a chuť práve na to, na čom si pochutnávame. A keď nie uštipnúť, tak aspoň uhryznúť. Áno, ide o osy. Ale nemyslite si, že je to také jednoduché. Tak isto nás vedia potrápiť aj včely, komáre, muchy či ovady.

K spôsobom, ako sa ôs zbaviť, je určite dôležité pristupovať zodpovedne, pretože aj keď dokážu byť otravné, majú v prírode svoje miesto. Včely tiež vedia poštípať, napriek tomu sú vnímané pozitívnejšie. Lenže aj osy opeľujú rastliny a okrem iného sú to perfektné bojovníčky proti škodcom.Ako jednotlivý hmyz rozoznať a odohnať?

Sršeň

Od osy a včely sa líši nielen veľkosťou a sfarbením, ale aj žihadlom, ktoré dokáže človeka pekne zabolieť. Je dlhšie a v priemere silnejšie, ale oproti včelám oveľa menej jedovaté. Tiež na svojom konci nemá spätné háčiky a to znamená, že vás pokojne môže bodnúť aj niekoľkokrát za sebou. Dobrou správou je, že alergia na sršní jed je vzácnejšia, ako je to napríklad u včiel a ôs.