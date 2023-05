Dôležitý antioxidant vám pomôže zvládnuť leto. Odkiaľ ho získate?

Vitamín C sa najčastejšie spája s prevenciou rozličných vírusových ochorení, jeho úloha v tele je však oveľa širšia. Patrí k silným antioxidantom a pomáha chrániť bunky pred voľnými radikálmi. Tie vznikajú pôsobením oxidačného stresu. Spôsobuje ho aj UV žiarenie, ktorého hodnoty bývajú počas letných mesiacov skutočne vysoké. Oxidačný stres, za ktorým sa skrýva slnečné žiarenie môže mať na telo rôzne nepriaznivé účinky, vrátane poškodenia DNA, predčasného starnutia kože, zvýšenia citlivosti na slnko. Zároveň sa zvyšuje riziko vzniku kožných ochorení, vrátane melanómu.



Čerstvé zásoby

Ak sa k tomu pripočíta zvýšená fyzická aktivita, vyššie denné teploty a potenie, určite si treba dávať na príjem céčka pozor. Pomáha aj tvorbe kolagénu, ktorý je potrebný pre zdravú pokožku i tkanivá. Vitamín C navyše zlepšuje absorpciu železa z potravy. Ani v lete navyše nie je na škodu posilnenie imunity. Výhodou je, že v letných mesiacoch nájdete množstvo zdrojov vitamínu C, ktoré dozrievali v domácich, prirodzených podmienkach. Tento vitamín je totiž veľmi citlivý na teplo, svetlo, ale i kontakt so vzduchom. Jeho hodnoty tak klesajú počas skladovania, spracovania i varenia. Najviac céčka získate z čerstvej zeleniny a ovocia, ktoré skonzumujete čo najrýchlejšie po odtrhnutí a nakrájaní. Vhodná tepelná úprava je blanšírovanie.



Chutné zdroje

Jedným z najlepších sú napríklad jahody, ktoré si môžete vychutnať samostatne, ale i ako prílohu do osviežujúcich smoothies. Určite neobíďte kríky s čiernymi a červenými ríbezľami. Výborným zdrojom je paprika, najmä červená a žltá. Určite si pochutnajte aj na malinách, čučoriedkach alebo broskyniach. Ku grilovanej rybe si zasa môžete pripraviť chutný zeleninový šalát z baby špenáty, rukoly, hlávkového šalátu, červenej papriky, uhorky, cherry paradajok a červenej cibule, a tak si chutne doplniť vitamín C. Ochutiť ho môžete koriandrovým dresingom, ktorý pripravíte z koriandru, olivového oleja, citrónovej šťavy, s trochou soli a korenia.



Počuli ste už náš podcast?