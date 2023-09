Dokonale vylepší trávenie. Aké sú NAJ účinky obyčajnej hrušky

Po dozretí sú sladučké, avšak potešia vás aj svojimi účinkami na zdravie. Rozličné odrody hrušiek vám môžu robiť spoločnosť takmer do zimy. Vždy vyhrávajú lokálne zdroje, lebo ovocie si uchová viac živín. Hrušky sú dobrým zdrojom vitamínu C, ktorý posilní imunitný systém, zároveň pôsobí ako dôležitý antioxidant. Toto chutné ovocie poteší i vitamínom K, ktorý je nevyhnutný pre zdravé krvné zrážanie a udržiavanie zdravej kostnej hmoty. To však nie je všetko.

Vylepší trávenie i cukor

Zo skupiny vitamínov B sú hrušky bohaté najmä na vitamín B6, ktorý je dôležitý pre správne fungovanie metabolizmu. Nervový systém zase poteší kyselina listová. Cennou je však vláknina. Hrušky obsahujú najmä známu rozpustnú vlákninu pektín. Môžu vám pomôcť zvládnuť napríklad zápchu. Navyše majú nízky obsah ovocných kyselín, takže sú ideálne pre citlivé žalúdky. Je dôležitá nielen pre trávenie, ale pomáha udržať i správnu hladinu cukru v krvi a hmotnosť. Toto chutné ovocie má nižší glykemický index, čo znamená, že môžu pomôcť udržiavať stabilnejšiu hladinu cukru v krvi.

Chcete si posilniť srdce?

Srdce i nervy ocenia obsah draslíka. Z minerálov obsahujú hrušky aj meď, železo a horčík. Ako väčšina ovocia obsahu i dôležité flavonoidy a polyfenoly, ktoré pôsobia ako antioxidanty a chránia telo pred oxidačným stresom. Niektoré výskumy naznačujú, že pravidelná konzumácia hrušiek môže prispieť k zlepšeniu zdravia srdca. Obsah vlákniny a antioxidantov môžu pomôcť znižovať hladinu cholesterolu v krvi a krvný tlak, čo celkovo znižuje riziko srdcovo-cievnych ochorení

Kedy ju ošúpať

Ak sa dá, jedzte hrušky so šupkou. Obsahuje totiž väčšinu vlákniny a nachádzajú sa v nej vitamín C i draslík. Konzumáciou ovocia so šupkou môžete lepšie využiť tieto živiny. Vždy si však ovocie dôkladne umyte pod tečúcou vodou. Šupku by si mali odstrániť tí, ktorí majú ťažkosti s trávením vlákniny. Platí to napríklad pri syndróme dráždivého čreva. Pri reume či dni sa zase oplatí hrušky trochu povariť. Uvoľňujú sa tým špeciálne enzýmy, ktoré následne odstraňujú kyselinu močovú. Výhodou hrušiek je aj to, že niektoré druhy môžu byť skladované dlhé mesiace. Preto môžu byť aj z domácich zdrojov dostupné päť až deväť mesiacov.

