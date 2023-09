Dokonalé načasovanie kávy: Kedy je najlepší čas na dávku extra energie?

Kofeín a kortizol

Uvoľňovanie kortizolu je načasované podľa nášho cyklu spánku a bdenia, pričom jeho hladina dosahuje vrchol približne 45 minút po prebudení. Potom počas nasledujúcich niekoľkých hodín rýchlo klesá.

Ak si doprajete kofeín v čase, keď je hladina kortizolu ešte zvýšená (t. j. keď sa zobudíte), vnášate do svojho organizmu kofeín v čase, keď sa bez neho bez problémov zaobídete. A to môže narušiť prirodzený tok vášho kortizolu. Ak však na kávu počkáte hodinu alebo dve, kofeín sa dostaví, keď hladina kortizolu začne klesať. Práve vtedy, keď by ste ho mohli najviac využiť.