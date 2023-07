Diana Mórova: Obmedzujem sa, postavu som nedostala z neba

Tento rok ste podstúpili operáciu ramena a šľachy. Čo sa stalo?

Priamo počas predstavenia sa mi roztrhla šľacha. Trhala sa priebežne už predtým, ale na predstavení som si ju dorazila.

Muselo sa prerušiť predstavenie?

Nie, síce s bolesťami, ale dohrala som, to sme my herečky. Doma som si dala liek proti bolesti, nešla som ani k lekárovi. Asi po troch týždňoch som išla na kontrolu a na röntgene zistili, že by som si to mala ísť dať okamžite zašiť. Takže som to podstúpila. Lebo, ako hovoria lekári, čo je raz roztrhnuté, to sa musí zašiť, iná možnosť nie je.

A športovať môžete?

Jasné, inak by som nevyzerala tak, ako vyzerám. Musím športovať, hýbať sa. Veď to všetci vieme, keď sa nehýbete, tak si to odnesiete, všetko vás potom bolí.

Vraj máte geneticky nádejne našliapnuté na stovku?

Moja omama mala tento rok sto rokov. Dva mesiace nato umrela. Ale nie na chorobu, prosto telo akoby čakalo na stovku a srdiečko sa už vyplo. Inak bola do poslednej chvíle úplne v poriadku. Moja mama je stále tiež veľmi čiperná, takže máme možno dlhovekosť v rodine.

Musíte sa okrem športovania obmedzovať aj v jedle, že máte takú super postavu?

Isteže sa obmedzujem, bolí to, ale obmedzujem. Nech mi nikto nehovorí, že sa nikdy neobmedzuje, aspoň v istom veku. Postavu som nedostala z neba. Snažím sa zdravo a vyvážene jesť päťkrát do dňa. Pravidelne a v malých množstvách. No a večer nejem cukry, teda niekedy si dám, ale dôležité je vedieť, čo vaše telo spáli.