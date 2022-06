Najlacnejší liek na pečeň je ukrytý v TOMTO ovocí. Vyskúšajte jeho účinky

Limetka je citrus zelenej farby s kyslou chuťou podobnej citrónu. Od neho sa ale odlišuje menšou veľkosťou, miernejšou kyslosťou a farbou vnútornej dužiny, ktorá je zelená.

Užitočná v kuchyni

Limetkový drink je vynikajúci ako letné osvieženie. Zdroj: Shutterstock

Ak si kupujete limetky, dbajte na výber a sledujte dobre kôru. Tá by mala byť čo najviac lesklá, pevná, nepopraskaná, bez fľakov a plesní a plod na gramáž ťažký.

V kuchyni ju viete využiť na dochutenie koktejlov a ako zálievku do šalátov. Vhodná je aj na marinovanie mäsa a môže nahradiť soľ v jedle. Cukrári s obľubou využívajú nastrúhanú kôru z limetky do koláčov, na sorbety a do zmrzlín. Chutí výborne ako čistá šťava s vodou a v limonádach.

Podporí zdravie

Limetka je bohatá na vitamíny C, A, E, K, skupiny B, minerálne látky ako horčík, draslík forsfor, vápnik a antioxidanty.

Pre TOTO je účinná ako prevencia pred:

rakovinou,

infarktom,

hemoroidmi,

cievnymi ochoreniami a arteriosklerózou,

trombózou,

obličkovými kameňmi,

artritídou,

paradentózou.

Je výborná pre metabolizmus pečene. Po ťažkom jedle pomôžete nielen pečeni, ale po vypití pohára vody s limetkou podporíte trávenie a chudnutie. Bonus navyše, posilníte imunitu a zastavíte i proces starnutia buniek.

Krásna pokožka

Limetkový esenciálny olej je prospešný pre pokožku. Zdroj: Shutterstock

Z limetky sa vyrábajú aj aroma alebo esenciálne oleje. Majú vysoké antimikrobiálne, antivirotické a detoxikačné účinky. Sú vhodné do vonných difuzérov, ale rovnako aj na telo a pleť pri problémoch s akné a začervenaním. Pomôže aj proti lupinám. Ak sa radi kúpete, môžete si pár kvapiek oleja pridať aj do vane.

POZOR, čerstvú limetkovú šťavu na telo a pleť nepoužívajte, skôr by vás štípala a mohla spôsobiť spálenie a vyvolať alergickú reakciu.