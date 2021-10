Rúško môže spustiť vážny zápal. Robíte TOTO? Dermatologička o veľkej chybe

Nosením ochranného rúška môžu najviac trpieť pacienti napríklad so seboroickou dermatitídou, akné alebo rosaceou, keďže pod rúškom sa im zhoršujú zápalové prejavy. „Vtedy je potrebné použiť nejaký liehový prípravok na vyčistenie a špeciálne produkty, ktoré pacient môže bez rizika používať. U niektorých pacientov je potom potrebné aj dávať lieky na svrbenie, takzvané antihistaminiká. Samozrejme, v prípade veľmi zhoršeného stavu jaj lokálne antibiotiká. Ide o to, aby sa človek naučil správne fungovať s rúškom," hovorí dermatologička Hana Zelenková o nepríjemných dermatitídach z textilného rúška, najmä so sychravým počasím bude častejšie vlhnúť a dráždiť pleť.

6 pravidiel

Ak sa chcete vyvarovať nepekným a pálivým vyrážkam, dodržiavajte isté pravidlá:

nenoste látkové rúško viac ako deň

meňte po 3 hodinách jednorazové chirurgické rúško

jednorazové chirurgické rúško nepoužívajte rúško z materiálu, ktorého pôvod nepoznáte

stavte na bavlnené, ktoré môžete prať na vysokých teplotách

prežehlite aspoň raz denne látkové rúško

zvoľte pri výbere husto tkanú bavlnu

Prvá pomoc

Ak vás rúško „svrbí“, použite antihistaminiká, z ktorých sú poniektoré voľne dostupné, buď ako gély, ktoré sa nanášajú len na menšiu plochu alebo ako voľne predajný liek proti alergii v podobe tablety. Ak ste alergik, použite prípravky, na ktoré ste zvyknutí. Môžete ich mať uskladnené v chladničke. Studený krém rýchlejšie uľaví od svrbenia. Stále platí pravidlo, že ideálne sú čo najjednoduchšie prípravky bez obsahu parfumov.

Menej je viac

Otázne je, ako rúško periete. Ak nechcete riskovať alergické prejavy, mali by ste vedieť čo do práčky spolu s rúškom nepatrí. Výrobcovia často uvádzajú prehnané množstvo odporúčanej dávky prášku do prania. Skúste ju znížiť a zistíte, že ste vyprali s rovnakým efektom. Najefektívnejšie je dávkovanie priamo do pracieho bubna. Vzdajte sa aj aviváže. Je častým zdrojom alergií a je ťažko biologicky rozložiteľná. Príjemne mäkkú bielizeň získate aj sušením vonku.

Namiesto prášku s obsahom chemikálií sa do škvŕn efektívne zažerie aj ocot, sóda alebo zriedená citrónová štava.

2 hodiny

Rúško nemusíte len prať. Parfumované a ďalšie chemické zložky z pracieho práška môžu po pár hodinách ľahko vyvolať alergickú reakciu. „Ešte horší prípad je, keď sa rúško dá do aviváže, a potom si ho pacient dá na tvár a nosí ho dve - tri hodiny. Tak si vyslovene koleduje o to, aby mal alergické alebo lokálne reakcie," upozorňuje kožná lekárka Zelenková.

Tip pre rúško

Aby ste sa vyhli príliš častému praniu rúška na tvár, skúste na jeho dezinfekciu mikrovlnku. Podľa amerických vedcov môžete v mikrovlnke sterilizovať aj rúška s filtrom. Postačí vám miska s pol deci vlažnej vody, na ktorú položíte masku. Rúru zapnite na 750 W a dve minúty. Navlhnuté rúško podobne vysterilizujete aj v klasickej rúre zohriatej na 70 stupňov alebo v hrnici s vriacou vodou. Pozor na kovový drôtik, ten musíte predtým vybrať.