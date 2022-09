Dajte dole tuk z bruška: Toto jedzte každé ráno, mínus 5 kíl je len začiatok

Redakcia Nového času pre ženy sa s nami podelila o super raňajkový recept, po ktorom by sa po nadváhe malo zaprášiť. Naše kolegynky sľubujú až päť kíl dole, ak si ich doprajete každý deň. A my dodávame, že ak pri zdravom stravovaní vydržíte a pridáte aspoň päť kilometrov chôdze denne, o päť (a viac!) kíl ľahšia aj ostanete. Ako na to?

Potrebujete:

Ako na to?

Slivky zalejte 100 ml horúcej vody, prikryte a nechajte pár minút odstáť. Ovsené vločky, ľanové semienka a kakao nasypte do misky. Prilejte kefír alebo jogurt a všetko zmiešajte. Slivky nakrájajte na malé kúsky a posypte nimi pripravenú zmes. Misku zakryte fóliou a vložte na noc do chladničky. Zmes môžete ochutiť aj orechmi či škoricou.

Takéto raňajky pomáhajú spaľovať tuk, detoxikujú organizmus, podporujú trávenie a odstraňujú zápchu. Zároveň zlepšujú aj kvalitu pleti a vlasov.

Finta spočíva aj v tom, že toto jedlo si pripravíte už večer. Ranná príprava vás teda neodradí od bohatších raňajok, ktoré ste doteraz pre nedostatok času preskakovali. A to je pri chudnutí jedna z najväčších chýb.