FOTOtréning na uvoľnenie krčnej chrbtice! Pomôže aj pri bolesti hlavy

S dieťaťom chodíte na pravidelné preventívne prehliadky k pediatrovi. Ten by určite pri týchto kontrolách odhalil, keby sa mu niečo nezdalo a odoslal vás s dieťaťom na podrobnejšie vyšetrenie k detskému neurológovi alebo k fyzioterapeutovi. Nohy sa rastom dieťaťa narovnávajú. U novorodencov až približne do dvoch rokov majú kolená a predkolenie postavenie do tvaru „O“. Okolo troch až štyroch rokov je prirodzené mierne vybočenie kolien do tvaru „X“. Akékoľvek chyby detských nôh je vhodné riešiť až po treťom roku života dieťaťa a neskôr, pretože dovtedy sa nohy i chôdza ešte vyvíjajú. Vhodné je dieťatko sledovať dlhší čas počas dňa. Uvedomte si, že postavenie päty či členka sa zhoršuje, ak je dieťa unavené alebo po prekonaní choroby, kedy je telo vyčerpané. U malých detí je najdôležitejšie aktívne zapájanie a postupné posilňovanie svalov celého tela. Tieto všetky aspekty ovplyvňujú ďalší vývoj nielen chodidiel, nôh, ale aj celého držania tela.