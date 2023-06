Na čo si treba dávať pozor pri randení po štyridsiatke?

Randenie môže byť vzrušujúce v každom veku. Netreba sa mu brániť ani po štyridsiatke či neskôr. Láska predsa kvitne v každom veku. Poznáte samých seba, presne viete, čo sa vám páči a čo nie. Jednoducho máte stanovené jasné ciele a randenie si viac vychutnávate. Výhodou sú i životné skúsenosti, vďaka ktorým ľudí lepšie odhadnete. Aj po štyridsiatke však môžu na vás číhať úskalia. Ženský portál freundin.de poukázal na niekoľko z nich, nad ktorými sa neoplatí zatvárať oči. Hneď si stanovte jasné pravidlá. Nový vzťah musí zodpovedať vášmu súčasnému životnému štýlu. Nespoliehajte sa na to, že budete vedieť robiť kompromisy. Výhodou je, že nie ste v časovej tiesni. Biologické hodiny vám už netikajú ako v tridsiatke, takže si môžete dať pri výbere partnera načas a zoznamovanie si užívať..

Všetko ukončené

Pri zoznamovaní určite narazíte na niekoho, kto už predtým mal za sebou nejaký vážny vzťah. Či už ide o prebiehajúce rozvodové konanie alebo dohadovanie o opatrovníctvo dieťaťa, počkajte kým sa všetko z predošlého vzťahu dorieši. Inak vám nádejný partner nebude emočne plne k dispozícii. Podvedome bude mysľou pri problémoch, ktoré sa ešte ťahajú. Často sa úplne nevedia oddať novému vzťahu. Nerobí to z nich zlých ľudí, len je vhodnejšie niečo úplne uzatvoriť a až potom začať nový vzťah.

Nedajte sa ovplyvniť

Pri hľadaní nového partnera po štyridsiatke je veľmi pravdepodobné, že na obidvoch stranách už budú deti. Hoci aj odrastenješie, nie vždy môžu byť z nových vzťahov svojich rodičov nadšené. Je to pochopiteľné. Nedajte sa však odradiť a nezatláčajte do úzadia vlastné potreby a city. Deti za chvíľu vyletia z hniezda a nebudete potom žiť ako pustovníci. Deťom sa vždy snažte situáci vysvetliť. Nedajte si však od nich diktovať, s kým randiť. Dôležité však je, aby si váš partner s deťmi rozumel a rešpektoval ich. Vždy budú patriť k vám.

Ustavične ohovára

Chodíte s niekym, kto nevie prestať s ohováraním svojej ex? Môže to byť signál, že ešte nie je zo vzťahu úplne vyliečený. Emočne vyrovnaný človek by k niečom takému nemal skĺznuť, upozorňuje portál freundin.de. Každý musí chápať, že niektoré vzťahy jednoducho nemusia fungovať a treba ich rozumne ukončiť. Pri ustavičných narážkach na ex radšej ďalšie rande neplánujte.

Nestrácajte ostražitosť

Dnešný svet sociálnych sietí nahráva podvodníkom. Online zoznamovanie mnohí zneužívajú na finančné obohatenie. Často využívajú osamelosť a srdcervúcimi historkami z vás postupne začnú vyťahovať peniaze. Hlavné pravidlo znie, dávajte si pozor na každého, kto začne od vás pýtať finančnú hotovosť. Nikdy neposielajte peniaze niekomu koho poznáte alebo ste ho nikdy osobne nestretli.

