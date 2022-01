Čo sa stane, ak začnete piť pravidelne pohár TEPLEJ vody?

Rakovina prsníkov je najčastejších zhubným nádorovým ochorením u žien, preto je dôležité brať akúkoľvek odchýlku týkajúcu sa prsníka veľmi vážne a návštevu lekára neodkladať. Vyšetrenie prsníkov spadá do kompetencie gynekológa, je aj obsahom preventívnej gynekologickej prehliadky. Ženy vo veku 40-69 rokov by mali absolvovať mamografiu každé 2 roky, avšak v prípade ťažkostí je potrebné problém riešiť bez meškania. Ešte pred návštevou lekára je dobré si prsníky prehmatať a sledovať, či sa neobjaví výtok z bradavky, vpáčenie bradavky, začervenanie alebo iné zmeny na koži, prípadne zdurenie v podpazuší. Gynekológ vyšetrí oba prsníky a pošle pacientku na vyšetrenie ultrazvukom, mamografom a do špecializovanej mamologickej ambulancie. V prípade, že to bude lekár považovať za potrebné, je možné odobrať vzorku tkaniva na biopsiu. Tento výkon sa realizuje ambulantne a nie je bolestivý. Zhubné ochorenie bradavky, takzvaná Pagetova choroba sa prejavuje svrbením a pálením bradavky, niekedy krvácaním a často býva liečená ako dermatitída. Samozrejme, nie každé „pichanie v bradavke“ musí byť prejavom rakoviny, môže ísť o nezhubný nádor alebo nezávažné ochorenie. Vylúčenie rakoviny je však prvoradé. Všeobecne apelujem na to, aby každá žena absolvovala pravidelné preventívne gynekologické vyšetrenia raz ročne, vrámci ktorého je riešený aj skríning rakoviny prsníka.