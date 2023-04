Čo a kedy večerať, aby ste zbytočne nenaberali kilá?

Oplatí sa končiť s jedením o osemnástej alebo radšej večerné jedlo úplne vynechať? Čo si servírovať na večeru, aby ste zbytočne nepriberali, ale nešli spať hladní? Večerné menu má svoje vlastné pravidlá. Stačí si naservírovať správne potraviny a dokonca môžete i schudnúť.

Do postele s prázdnym žalúdkom?

Nápad vynechať večeru, aby vám išlo chudnutie rýchlejšie je častý, ale nesprávny. Určite nikto nechce ísť spať so škvŕkajúcim žalúdkom. Nepríjemný pocit nie je hlavný problém, narušiť sa môže nielen spánok, ale spomalí sa vám aj rast svalov, upozorňuje nemecký portál fitforfun.de. Vysoký kalorický deficit navyše neprospieva ani chudnutiu. Naopak, upraví sa bazálny metabolizmus a telo spotrebuje menej energie, aby si ju ušetril na udržanie životných funkcií. Vynechanie večere nemá nič spoločné so zdravou životosprávou. Ak si na večeru naservírujete správne potraviny, môže sa dokonca zrýchliť metabolizmu tukov a ešte sa aj dobre vyspíte.

Správny čas

Vhodné nie je ani príliš neskoré jedenie. Ak budete jesť neskorších večerných hodinách, prepadne vás na druhý deň ráno väčší hlad. Správne načasovanie ocení aj pečeň. Namiesto toho, aby pomáhala spracovať to, čo ste zjedli, by sa mala venovať prirodzeným detoxikačným procesom. Pri bežnom životnom štýle, by ste te mali večerať najneskôr medzi ôsmou a deviatou večer. Potom treba dopriať telu približne dvanásť hodín odpočinku a až potom sa naraňajkovať, uvádza fitforfun.

Čo si vybrať

Z ktorých potravín sa oplatí vyskladať večeru, aby sa zrýchlil metabolizmus tukov? Zvoliť si môžete napríklad ryby, ktoré sú zdravým zdrojom bielkovín. Losos, sleď, či tuniak poskytujú cenné omega-3 mastné kyseliny a tryptofán. Práve táto esenciálna aminokyselina vám môže pozitívne ovplyvniť kvalitu spánku. Vhodné sú i iné druhy chudého mäsa alebo tofu, ktoré udržujú konštatnú hladinu cukru v krvi. Zvoliť môžete aj nízkotučné mliečne výrobky, napríklad tvaroh, ktoré majú nízky obsah sacharidov, sú plné bielkovín a zasýtia vás na dlhý čas.

Niečo na chrumkanie

Všetky spomínané potraviny kombinujte s čerstvou zeleninou. Môžete si dať i ryžu, strukoviny či quinou, ktoré majú vysoký obsah vlákniny. Ak chcete niečo drobnejšie, zvoľte mandle, nedajte si ich však viac ako pätnásť gramov. Vhodné sú i vlašské orechy, ktoré okrem relaxačného tryptofánu obsahujú i zdravé omega-3 mastné kyseliny. Večer si môžete dopriať i ovocie s nízkym obsahom fruktózy, napríklad čučoriedky, maliny alebo melón.