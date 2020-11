7 diétnych tipov, s ktorými nepriberiete ani v chladnejších mesiacoch!

Tehotenstvo samo o sebe nespôsobuje zvýšenú kazivosť zubov, len na ňu vytvára podmienky. Budúce mamičky strácajú zuby zo štyroch príčin:

1. Ranné zvracania dramaticky oslabujú sklovinu a urýchľujú rozvoj kazov.

2. Nevoľnosti spôsobujú, že budúca mamička prijíma malé dávky jedla v skrátených intervaloch, čo znamená neustále „kŕmenie“ kazotvorných baktérií, najmä, ak ide o sladké jedlá.

3. Únava v tehotenstve často spôsobuje výrazné zhoršenie starostlivosti o vlastnú zubnú hygienu.

4. Pozmenená hladina hormónov podporuje rozvoj zápalu ďasien a tkanív okolo zuba a je jediným skutočným negatívnym faktorom tehotenstva vplývajúcim na stav chrupu.

Dôležité je dať si do poriadku zuby už pred tehotenstvom. Znamená to zbaviť sa kazov a zubného kameňa. Počas tehotenstva je dobré absolvovať preventívnu prehliadku a dentálnu hygienu. Pre chrup aj budúce dieťatko je dobré vzdať sa sladkostí medzi jedlami. Večerné čistenie neodkladať na čas tesne pred odchodom do postele, ale očistiť si zuby hneď po večeri a potom už nič nejesť a piť iba čistú vodu. K večernému čisteniu patrí aj zubná niť alebo medzizubná kefka. V prípade ranného zvracania si hneď po tom treba dôsledne vypláchnuť ústa čistou vodou. Po približne 15 minútach je možné si zuby umyť, nie však skôr. Nie je na škodu používať denne ústnu vodu s obsahom aminfluoridu. Kto má strach z fluoridov, môže ich účinok nahradiť krémom „tooth mousse“.