Čo je to bulgur, špalda, kamut, quinoa, kuskus? Naučte sa v tom vyznať

Máte pocit, že vyznavači zdravej stravy používajú vo svojom jedálničku mnohé nie príliš bežné prílohy? Ak sa rozhliadnete po bežnom supermarkete, väčšinu z nich tam už nájdete. No nie všetko, čo sa tvári zdravo, je aj skutočne také úžasné, že by sme to museli vymeniť za naše obľúbené a rokmi overené jedlá. Pozrime sa na niekoľko "zrniečok", ktoré sa stále viac zjavujú v receptoch s tým, že ide o výživnejšiu a zdravšiu prílohu.