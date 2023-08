Cítite sa byť bez energie? 6 nenáročných cvičení, ktoré vám ju dodajú!

Ak vám každý deň chýba energia, život môže byť o dosť náročnejší. Rôzne aktivity vám môžu trvať dlhšie než bežne a málo čo vás v živote baví a vnútorne napĺňa. Vitamíny, zmena stravy, spánok sú síce výbornými pomocníkmi proti únave ale vy máte pocit, že vám stále niečo chýba? Jedným z najlepších spôsobov je pravidelné cvičenie. Ak pociťujete naozaj až chronickú únavu, začiatky môžu byť náročne, pretože sa vám nebude chcieť urobiť prvý krok. Môžete nám dôverovať - tá námaha za to naozaj stojí!

Beh

Zdroj: Shutterstock

Ak hľadáte spôsob, ako rozprúdiť energiu, môžete si vyskúšať behanie. Je to jednoduché cvičenie, ktoré môžete vykonávať kdekoľvek, a zároveň sa jedná o skvelý spôsob ako zostať sviežim po celý deň. Nezabudnite si zvoliť vhodnú obuv a pozor na kolená!

Plávanie

Zdroj: Shutterstock

Plávanie je taktiež nenáročné cvičenie, ktoré vám pomôže uvoľniť svalstvo a dokonca zmierniť pocit úzkosti. Je to skvelý spôsob, ako rozhýbať telo bez toho, aby ste príliš zaťažovali kĺby. Dávajte si ale pozor na to, aby vaša hlava bola počas plávania po celý čas nad hladinou. V opačnom prípade by ste si príliš zaťažovali krčnú chrbticu.

