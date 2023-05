Cíti sa ako dvadsiatnik. Mike (51) zhodil veľké brucho jednou zmenou!

Každý už musí dokonalo vedieť teóriu chudnutia. Vytvoriť kalorický deficit, zmeniť stravu za zdravšiu, vyhýbať sa spracovaných potravinám, mať dostatok spánku a pravidelne sa hýbať, cvičiť aeróbne a anaeróbne cviky. V skutočnosti sa to ľahko číta, ale ťažšie sa začne.

Na druhej strane sa hovorí, že treba byť so sebou spokojný, prijať samého seba a mať sa rád. To sú všetko kvalitné psychologické rady, ktoré si treba osvojiť, napriek tomu sa treba zamyslieť, či je človeku vo svojom tele skutočne príjemne.

Ale to sú vo väčšine prípadov ženy, ktoré riešia svoju váhu, kondíciu a zdravú stravu. Čo však tá mohutnejšia časť ľudstva. Veľký silný chlap vyvoláva rešpekt, ale v skutočnosti by vlastne potreboval pomôcť. Muži majú tendenciu byť viac so sebou spokojnejší ako ženy, aj keď pred sebou nosia poriadny sud.

Podobne na tom bol aj Mike Harris z britského Hampshire. Vo svojich 51 rokoch sa konečne dostal na takú úroveň seba samého, že je spokojný. Ľutuje len jednu vec. A to, že to nespravil skôr. A o čom je reč? O chudnutí, o pravom chudnutí, ktoré má aj svoje zlyhania. Pretože taký je život.

Brucho preč!

Na to, aby začal chudnúť nemal žiadnu špeciálnu pohnútku. Nadváhou trpel od svojej mladosti, píše Teleghraph. „Vedel som, že mám nadváhu a robil som si srandu, keďže som denne urobil 10 tisíc krokov a jedol veľa brokolice. Vlastne som bol zdravý,“ začal rozprávať svoj príbeh Mike, ktorý pracuje ako riaditeľ obsahu. V roku 2017 dosiahla jeho váha 114 kilogramov. Vtedy sa rozhodol pre zmenu. „Vždy som mal tendenciu priberať, od puberty to so mnou išlo hore-dolu. Vždy som miloval jedlo a ako mladý som sa dostal k alkoholu a stal som sa veľkým pijanom. Bol som alkoholik? Záleží na tom, ako to definujete,“ pokračoval Mike.

