Chudnúť začnite večer: Prestaňte robiť tieto 4 veci a pôjde to ako nič

Kedy je z metabolického hľadiska absolútne najhorší čas na prejedanie sa? Mnohí odborníci sa zhodujú, že je to noc, keď má naše telo najnižšiu potrebu kalórií.

Robíme to opačne

Navečer a v noci má telo najnižšiu potrebu kalórií. Mnohí z nás to však robia presne opačne a najviac ich príjmu počas večere, a aby toho nebolo málo, neskôr ešte snack či dva počas večerného programu. Podľa nedávnej štúdie Texaskej univerzity v El Pase je to preto, že jedenie v neskorých hodinách môže byť menej uspokojujúce ako jedenie rovnakého množstva jedla na začiatku dňa, píše WebMD.

Vo výsledku tak skonzumujete niekoľko násobne viac, ako potrebujete. A na druhej strane, ak by ste napríklad také isté množstvo kalórií prijali v inú časť dňa, nemalo by to taký efekt.

ak tomuto mechanizmu prispôsobíte večerné pravidlá jedenia, chudnutie si podstatne zjednodušíte.