Pohnite metabolizmom. Priznajte svoj vek a dozviete sa, kde je chyba

Je to nespravodlivé, ale je to tak. Čím viac rokov máte, tým pomalšie telo spaľuje to, čo zjete. Bazálny metabolizmus lenivie, ale za to, že priberáte, nemôže iba on. Udržte si ho pod kontrolou!