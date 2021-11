Pohodlné NOČNÉ chudnutie počas spánku. Na TOTO však nezabudnite

Doprajte si dostatok spánku

Zdroj: Shutterstock

Ak chcete vyzerať dobre a zdravo, musíte dostatočne dobre a dlho spať. Nedostatok spánku narušuje fungovanie metabolizmu a spomaľuje ho. Podľa American Journal of Clinical Nutrition to znamená, že spálite menej kalórií a navyše hrozí, že do seba naládujete viac energie, než potrebujete. Dôvodom je, že podľahnete nočnému hladu a budete jesť v čase, kedy sa už všetko jedlo mení na tuk, lebo prijatú energiu už nemáte ako spotrebovať. Pritom stačí naozaj málo - ľahnúť si najneskôr okolo desiatej až pol jedenástej a v spánku príjemne chudnúť.