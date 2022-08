Vzdali ste sa kvôli chudnutiu ovocia? Chyba, radšej ho jedzte v správnom čase

Jahody, čerešne, ríbezle... Konečne si môžete pochutnať na domácom sezónnom ovocí. Pripraviť si môžete ovocné šaláty či smoothie. Začína ideálny čas na chudnutie alebo je to presne naopak? Kedy si treba servírovať ovocie, keď chcete ešte do plaviek schudnúť nejaké to kilo? Aj porcie zdravého ovocia si treba správne rozvrhnúť. Oplatí sa to, 100 g čerešní obsahujú len 250 kJ, Navyše nimi potešíte srdce i slizničnú imunitu. Hrsť jahôd pri pravidelnej konzumácii znižuje krvný tlak.

Neprivolajte si nespavosť

Ideálne je, ak si behom dňa naservírujete tri až štyri porcie ovocia. Chcete si ich vychutnať večer, keď si doma sadnete na balkón či terasu a zaženiete ním maškrtné chute? Nie je to najlepší nápad. Za všetko môže fruktóza. Ak si dáte ovocie krátko pred spaním, telo nebude môcť zúžitkovať energiu, ktorú získalo z ovocných cukrov. Výsledkom je často nepokojný spánok, varuje nemecký portál freundin.de. Ľudí s citlivejším žalúdkom môže trávenie ovocných cukrov aj prebudiť. Ovocie si nikdy neservírujte tesne pred spaním. Práve kvôli energii, ktorou je ovocie nabité si ho naservírujte ráno.

Smoothie radšej ráno

Po ovocných raňajkách nebudete unavení, ale správne naštartovaní. Telo ocení nielen cukor, ale aj vlákninu, na ktoré je ovocie bohaté. Čerešne či jahody si servírujte s ovsenou kašou, pripraviť si môžete aj smoothie. Budete svieži a nabití energiou. V ovocnom hodovaní môžete pokračovať na obed i krátko po ňom. Práve v tomto čase je sladké ovocie vhodnou náhradou za zákusky, keksíky či cukríky. Tentokrát však ovocie nemixujte, len zobkajte jednotlivé plody. Ak si dáte smoothie tesne po výdatnejšom obede, zhoršíte si trávenie. Bude ťažšie.