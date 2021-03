Choré obličky hlásia iné časti tela. 5 signálov, že zlyhávajú a neviete o tom

Nebolia a preto im nevenujete pozornosť. Každý desiaty človek by však mal, keďže aj nenápadné signály môžu veštiť začínajúce chronické zlyhávanie obličiek. Problémy zatiaľ ohlasujú iné časti tela. Aj to len ak sa ich funkčnosť zníži o viac ako 40 %. Niekedy je prvým príznakom až ich celkové zlyhanie. Ktoré signály by vám rozhodne nemali uniknúť?

Príznaky zlyhávania obličiek ►►►

Únava