Chcete začať behať? 6 tipov ako trénovať ľahko a bez bolesti

Ak si osvojíte zlú techniku, ľahko po prvom alebo druhom týždni nadšeného športovania stratíte motiváciu pre zranenie alebo iný problém, ktorý beh môže sprevádzať. Na čo si treba dávať pozor?

Najskôr ich rozchoďte

Kúpa tenisiek by mala byť prvá a najdôležitejšia investícia pre bežca. „Keď sú obchody otvorené, väčšina špecializovaných bežeckých predajní ponúka analýzu došľapu, takzvaný foot scan. Môžete si vybrať tenisky na dlhé a pomalšie behy, do terénu alebo na dráhu. Po kúpe by ste v nich mali prvý týždeň len chodiť, noha si musí na tenisku zvyknúť,“ ponúka praktický tip tréner Leonard Lendvorský. Ak je obchod ešte zavretý, objednajte si cez internet neutrálne, ale kvalitné tenisky. Pri niektorých je aj uvedené, že sú vhodné pre začiatočníkov.

1. Pevný trup

„Každý z nás je individualita, ak sa pozriete na sto bežcov, nenájdete dvoch, ktorí by bežali úplne rovnako. Sú však princípy, ktoré treba dodržiavať. Pomáhajú zlepšiť nielen techniku, ale aj ekonomiku behu, ak chcete pracovať na výkonnosti,“ zdôrazňuje tréner Leonard Lendvorský. „Dôležité je zastabilizovať vrchnú časť tela, aby ste pohybmi trupu do strán nestrácali energiu. Plecia ťahajte nadol a snažte sa uvoľniť v hornej časti chrbta, v oblasti trapézov.“ V lakťových kĺboch držte približne pravý uhol. Pohyb paží veďte popri tele, vpredu by sa mala ruka dostať až po bradu. Určite pažami nepracujte do strán. „Vyvarujte sa úklonov alebo záklonov. Aj predklon by mal byť naozaj len mierny, ide o pár stupňov. Chrbát držte vo vzpriamenej pozícii, nakoniec ako pri každom inom pohybe či chôdzi,“ vysvetľuje odborník.