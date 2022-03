Pri mužoch týchto znamení zbystrite, môžu vám ničiť nervy

Rak (22.6 - 22.7.)

Emócie Raka sú hlboké. Notoricky citlivý Rak si svoju náladovosť často prenesie aj do vzťahu. Nepozná iný spôsob a jeho pocity nemajú vypínač. Pohodlie a stabilita ho priťahujú. Keď to dostane, bude vo vzťahu lojálnym a empatickým partnerom. Ale ak sa jeho puto stane nestabilným alebo nešťastným, bude hľadať útechu niekde inde. Hoci sa teší zo známosti, nenávidí stagnáciu. Bude prvý, ktorý si všimne, či spojenie zatuchlo. A tiež prvý, ktorý začne konať. Ak jeho srdce po niečom túži, pravdepodobne to poslúchne.