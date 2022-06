Chcete schudnúť? Tesne pred jedlom skúste nenáročný TRIK, funguje každému

Zistiť príčinu chronickej dlhotrvajúcej nádchy a pokašliavania môže byť zložitá diagnostická výzva. Alergiológ pri diagnostike úzko spolupracuje s ORL špecialistom a s pľúcnym lekárom. Pri základnom diagnostickom postupe sa vylúči infekčný pôvod, teda prítomnosť baktérií, vírusov, húb, a alergický pôvod. ORL lekár pomocou endoskopie, röntgenového vyšetrenia, počítačovej tomografie alebo magnetickej rezonancie vylúči anatomické zmeny či polypy a spraví ster zo sliznice nosa na prítomnosť eozinofilov. Pri pokašliavaní u detí sa zameriavame aj na vylúčenie možného refluxu, cystickej fibrózy či ochorenia týkajúceho sa riasinkového epitelu sliznice nosa. Príčina upchatého nosa je aj napriek diagnostike mnohokrát nejasná.

V lekárskej terminológii sa posledné roky sa zaužívali pojmy ako NANIPER, nealergická neinfekčná celoročná nádcha, NARES, nealergická nádcha s eozinofíliou, a NINAR, neinfekčná nealergická nádcha. Je dôležité vystopovať spúšťač ťažkostí - môže to byť napríklad zmena teploty, vlhkosť, tlak vzduchu, chemické látky, vône, emočné stimuly, fyzická záťaž, hormonálne zmeny, lieky. V minulosti sa predpokladalo, že hlavným mechanizmom nádchy u týchto spúšťačov je rozšírenie ciev v nose za spoluúčasti autonómneho nervového systému, teraz sa zmeny v sliznici nosa dávajú do súvislosti aj so zápalovými procesmi za spoluúčasti imunitného systému.

Liečba lokálnymi kortikoidmi je často veľmi účinná, keďže ovplyvňuje viaceré ťažkosti pacienta. U detí túto liečbu aplikujeme krátkodobo, pričom sledujeme jej efekt. Ako doplnok liečby vyskúšajte u syna preplachovanie nosa pomocou špeciálnej kanvičky a naučte ho dychovú gymnastiku cez nos.