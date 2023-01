Poznáte najlepšie zdroje vlákniny? Pomôžu vám schudnúť

Bolesť uší je jedným z najčastejších dôvodov návštevy lekára v detskom veku. Malé deti sú na zápal stredného ucha oveľa náchylnejšie než dospelí. Je to spôsobené hlavne tvarom detskej sluchovej trubice a oslabenou imunitou. Ak začína infekcia, hromadí sa tu kvapalina. Výsledkom je, že tlak medzi vonkajším prostredím a dutinou vnútorného ucha nie je vyrovnaný. To je príčinou straty sluchu a pocitu nepríjemnosti. Štandardnou diagnostickou metódou pri podozrení na zápal ucha je otoskopia, prípadne otomikroskopia. Hučanie v uchu sa môže vyskytnúť aj u detí, pričom omnoho častejšie je u detí s poruchou sluchu. Zistiť však prítomnosť tinitu u dieťaťa je pomerne ťažké, pretože deti si hučanie v uchu neuvedomujú do takej miery ako dospelí. Pri pretrvávaní ťažkostí navštívte otorinolaryngológa, ktorý zvolí správny diagnostický a terapeutický postup.