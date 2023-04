Schudnite ľahšie! Prísadu, ktorá znižuje cholesterol, musíte mať DOMA!

Odborníci si tentokrát posvietili na oleje. Olivový už bežne používate v kuchyni, avšak oplatí sa k nemu pridať ešte jedného pomocníka. Siahnite po ľanovom oleji. Z modrých kvietkov sa pri zrení vytvoria tobolky, v ktorých sa skrývajú drobné semienka. Ľanový olej by nemal chýbať v žiadnom jedálnom lístku.

Ideálny pomer

Obzvlášť vysoký je obsah omega-3 mastných kyselín a ich pomer ku omega-6 mastným kyselinám je ideálny pre zdravú výživu, ale i chudnutie, a to z dlhodobého hľadiska, uvádza nemecký portál fuersie.de. Za studena lisovaný ľanový olej obsahuje v priemere až 70 percent omega-3 mastných kyselín. Pre porovnanie, u čerstvého lososa ide približne o päťpercentný podiel. Omega-3 mastné kyseliny pozitívne vplývajú na hladinu cholesterolu, znižujú krvný tlak, čím pôsobia ako prevencia proti srdcovo-cievnym ochorenia. Posilňuje i črevnú flóru, čo sa pozitívne odrazí na imunitnom systéme.

Stačí lyžička?

Vedci a lekári však začali skúmať i témou chudnutia pomocou ľanového oleja. Americká štúdia z Pennsylvánskej štátnej univerzity zistila, že pravidelný príjem ľanového oleja môže pomôcť znížiť obsah tuku v tele, uvádza fuersie.de. Omega-3 mastné kyseliny patria k „dobrému“ tuku. Práve nenasýtené mastné kyseliny naštartujú metabolizmus a umožnia tak rozbehnúť spaľovanie tukov na plné obrátky. V rámci štúdie účastníci pili každý deň smoothie obohatené o lyžičku rastlinných olejov. Patril k nim repkový, kukuričný a ľanový. Skupina s ľanovým olejom schudla oproti ostatným výraznejšie.

Vyberte si kvalitu

Pri výbere ľanového oleja platí, že je lepšie siahnuť po produktoch lisovaných za studena. Rafinovaný olej sa totiž chemicky čistí a zahrieva. Vždy by sa mal uchovávať v tmavom skle, na chladnejšom a tmavšom mieste. Neotvorený olej si svoju kvalitu udrží v priemere tri mesiace, po otvorení ho spotrebujte do troch týždňov. Ideálna je bio kvalita, keďže by nemal obsahovať žiadne pesticídy. Používajte ho len za studena a pridávajte ho do šalátov, smoothies či akýchkoľvek studených jedál, napríklad dressingov. Ani so zdravým olejom to netreba preháňať, dajte si maximálne sto gramov denne. Ak ho chcete využiť na kúru, dajte si lyžicu oleja dvakrát denne počas troch týždňov.