Chcete byť šťastnejší? Dôležité je upraviť si jedálniček

Aj keď nám nevhodná strava nemusí spôsobovať výraznejšie zdravotné problémy, oveľa väčšie následky môže mať v dlhodobom horizonte. V populácii narastá výskyt rôznych alergií, ale aj intolerancií. Naša strava sa vzďaľuje od jednoduchých potravín k tým vysoko spracovaným. Mnohí si možno ani neuvedomujú, že by pokojne mohli vyhodiť polovicu potravín z nákupného košíka, ktorých obsahové zloženie je dlhšie ako nákupný zoznam a ich život by sa tým dostal na kvalitatívne vyššiu úroveň. Naša strava by mala pozostávať z čerstvých a čo najmenej upravených potravín, ideálne pripravených doma. Medzi všeobecne prospešné a odporúčané potraviny patria čerstvé ovocie a zelenina, celozrnné potraviny, malé množstvo kvalitného mäsa či rýb, kyslomliečnych výrobkov, strukovín a kvalitných tukov. Takouto stravou môžete zamedziť rozvoju civilizačných ochorení, ako sú vysoký krvný tlak, diabetes typu 2, obezita a srdcovo-cievne ochorenia, ale aj iné chronické choroby, ktoré znepríjemňujú život. Civilizačné ochorenia sú pritom predovšetkým v rozvinutých krajinách hlavnou príčinou úmrtí.

Aj keď tieto odporúčania platia pre všetkých, predsa len nie sme všetci rovnakí. Líšime sa v detailoch, ktoré sme zdedili po svojich predkoch. Ako však zistiť, čo konkrétne škodí či vyhovuje nám? V súčasnosti sa už dá určiť množstvo diagnóz vďaka DNA testom. To, čo zo začiatku vyzeralo ako zábavka, ktorá nám pomôže rozlúštiť záhadu nášho pôvodu, je zrazu užitočným pomocníkom v oblasti nášho celkového zdravia. DNA test NutriFit MyLifestyle ponúka vyše 80 analýz, vďaka ktorým môžete žiť zdravší, a teda šťastnejší život. Zahŕňa štyri kľúčové oblasti, ktorými sú výživa, šport, stres a spánok. V oblasti stravy a výživy dostanete až 39 analýz, vďaka ktorým sa dozviete napríklad, ako vaše telo metabolizuje kofeín či alkohol, ale aj ako reguluje hladinu cukru v krvi, jeho citlivosť na glutén i čoraz rozšírenejšiu histamínovú intoleranciu. Vaše výsledky a odporúčania dostanete jednoducho a zrozumiteľne aplikovateľné do života, pričom ich máte stále na dosah v počítači alebo smartfóne. Vďaka online nástroju Health Score navyše získate výpočet skóre vášho aktuálneho zdravotného stavu. A s funkciou Food ID inteligentný systém, ktorý vám ohodnotí potraviny presne na základe potrieb vášho organizmu. Vďaka správnemu stravovaniu šitému na mieru tak bude váš život jednoznačne šťastnejší.

Pripravte sa na budúcnosť Zdroj: Allianz

Pripravte sa na budúcnosť vďaka DNA analýze

Inovatívny DNA test NutriFit MyLifestyle môžete získať ako benefit k rizikovému a investičnému životnému poisteniu od Allianzu. Na jednej zmluve môže byť poistená celá rodina, a zároveň si môžete vybrať ďalšie voliteľné poistenia, vďaka čomu viete ľahko získať zľavy až do výšky 40 %. Jedným z najčastejšie využívaných voliteľných poistení je poistenie kritických chorôb. Poistenie kryje klienta pre prípad podstúpenia náročnej operácie alebo diagnostikovania závažného ochorenia s dvojitým poistným plnením pre vybrané onkologické choroby. Ak si voliteľné poistenie kritických chorôb pridáte do zmluvy s poistným aspoň 36 eur za rok, získate DNA analýzu NutriFit MyLifestyle v hodnote 299 eur ako benefit.