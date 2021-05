Bylinky podľa znamenia: Zbierajte, ovoniavajte, pite čaje. Viete ktoré?

Baran (20. 3. - 19. 4.)

Kraľuje mu žihľava dvojdomá, ale aj medovka.

Baran je ohnivé znamenie a vládne mu Mars. Ten ovláda hlavu. Žihľava dokáže poriadne popŕhliť a obsahuje, podobne ako Mars, veľa železa. Žihľava povzbudzuje a má aj detoxikačné účinky. Môže pomôcť pri bolestiach hlavy a lieči obličky. S bolesťami hlavy si poradí aj ďalšia rastlina tohto znamenia - medovka. Pite ju ako čaj alebo si z nej urobte voňavý kúpeľ.

Žihľava:

podporuje metabolizmus,

odstraňuje z tela škodlivé látky,

zlepšuje trávenie a činnosť vnútorných žliaz

prečisťuje krv

má močopudné účinky

zbavuje krv prebytočného cukru

dodá vám energiu

má protizápalové a protiplesňové

má i dezodoračné účinky – váš pot i moč budú zo žihľavy menej zapáchať

zmieňuje kožné prejavy lupienky, akné, niektorých ekzémov

poradí si s nečistou pleťou

riedi krv, čo vedie k lepšiemu krvnému obehu

odporúča sa pri anémii, lebo podporuje tvorbu červených krviniek

zbavuje telo kyseliny močovej, a tak zmierňuje dnu i artritídu

Medovka:

Bylinka prospieva najmä nervovej sústave a psychike. Rýchlo vás upokojí a navyše postupne uzdravuje všetky orgány postihnuté chorobnými zmenami, ktoré má na svedomí stres. Uvoľňuje ich kŕčovité stiahnutie, upokojuje búšenie srdca, dýchaciu a tráviacu sústavu.Máte nepokojný spánok a ťažko zaspávate? Neuchyľujte sa k sedatívam, ale zalejte si jednu čajovú lyžičku sušenej medovky hrnčekom vriacej vody, nechajte desať minút lúhovať a odvar dochuťte medom. Ak sa vám zdurili lymfatické uzliny, namočte do odvaru gázu a priložte ju na postihnuté miesta. Čaj zažehná aj kŕče tráviacej sústavy a zároveň ju vydezinfikuje. Podporuje tiež tvorbu žlče a tlmí žlčníkovú koliku. Proti bolestivej menštruácii zabojujte čajovou zmesou zloženou z lyžičky medovky a mäty. Treba ju však piť dlhodobo.

Medovka ako mnohé iné bylinky pôsobí silou viacerých účinkov naraz. Okrem toho, že pomôže normalizovať činnosť hyperaktívnej štítnej žľazy, poradí si aj s niektorými príznakmi ochorenia ako je únava, nespavosť, stres a nervozita. Zdroj: Shutterstock



Pokojný večer vám pripraví medovkový kúpeľ. Šesť lyžíc lístkov vhoďte do litra studenej vody, krátko povarte a po desiatich minútach lúhovania prilejte do vane. Trápia vás zastavené vetry? Okrem odvaru vám pomôže aj medovka pridaná do jedla. Jedna až dve lyžice čerstvej posekanej bylinky rozvoňajú zeleninové a ovocné šaláty, rovnako bešamelovú omáčku servírovanú k rybám. Pred pečením posypte medovkou jahňacinu, bravčovinu či kuracinu, bude mať prekvapujúco dobrú arómu. Citrónovú chuť dodá majonéze, vaječným krémom a ovocným nápojom. Medovkou vylepšíte aj tvarohové nátierky a hubové jedlá. Do všetkých pokrmov ju však pridávajte až na konci varenia. Radi experimentujete? Niekoľko čerstvých medovkových lístkov pokrájajte a vhoďte do vína, červeného či bieleho. Dodajú mu čarovnú príchuť.